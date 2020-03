Trump presiona para usar medicamentos para malaria y ébola contra Covid-19

En su ya diaria rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump dijo inicialmente que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en inglés) había "aprobado" el uso de la cloroquina y el Remdesivir en pacientes de coronavirus en todo el país, pero el jefe de esa agencia federal le contradijo poco después.



"Vamos a (administrar la cloroquina y el Remdesivir a pacientes de coronavirus) en el contexto de un ensayo clínico", matizó el comisionado de la FDA, Stephen Hahn, en la rueda de prensa.



La cloroquina, un medicamento usado durante décadas para combatir la malaria, y el Remdesivir, desarrollado para combatir el ébola por la farmacéutica estadounidense Gilead, han dado muestras de "inhibir eficazmente" el nuevo coronavirus in vitro, según un estudio de un grupo de científicos chinos publicado en febrero en la revista Nature.



China inició en febrero su propio ensayo clínico con Remdesivir, tras comprobar que la condición de un paciente infectado en EE.UU. "mejoró visiblemente" después de un tratamiento intravenoso con ese fármaco.



"Ya hay ensayos clínicos activos para muchas terapias y estamos trabajando para acelerarlos, para que muchos más estadounidenses puedan acceder a diferentes medicamentos que están demostrando ser muy prometedores", afirmó Trump.



El jefe de la FDA subrayó, sin embargo, que la agencia quiere "asegurarse de que estos tratamientos son seguros para los estadounidenses", y no quiso "especular sobre una fecha" en la que el público general pueda usarlos contra el coronavirus.



No obstante, sí se permitirá desde ya mismo el "uso compasivo" de esos tratamientos: si un paciente de coronavirus quiere someterse a ellos voluntariamente, su médico podrá recetarlos si pide permiso a la FDA, que "recopilará los datos" de su efecto para acelerar su ensayo clínico, explicó Hahn.



"Si las cosas no van como estaba previsto, tampoco es que esto vaya a matar a nadie", opinó Trump.



Según el diario The Wall Street Journal, Trump quería ir un paso más allá y ordenar que se permitieran en general las pruebas en pacientes de coronavirus de esos tratamientos experimentales, pero se topó con una fuerte resistencia de la FDA, que advirtió de que podría generar riesgos innecesarios.



El comisionado de la FDA adelantó también que la vacuna para prevenir el coronavirus que desarrolla EE.UU. en un ensayo clínico en la ciudad de Seattle "tardará 12 meses" en estar lista, lo que se ajusta al extremo más optimista de la horquilla de año o año y medio que había dado hasta ahora el Gobierno.



Los casos de coronavirus en EE.UU. superaron este jueves los 10.000, una cifra que duplica la de hace dos días, con al menos 150 muertes por la enfermedad.

