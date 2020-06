Varios heridos tras ataque con cuchillo en un parque de Reino Unido

La Policía británica investiga un ataque con cuchillo en un parque en la ciudad de Reading, Reino Unido, que dejó tres muertos y dos heridos, según medios locales.

Más temprano en ese mismo parque se había realizado una manifestación del movimiento Black Lives Matter, pero los organizadores del evento dijeron a la BBC que ambos hechos no tenían relación.

Las autoridades confirmaron que las víctimas se encuentran hospitalizadas y se capturó a un sospechoso que está bajo custodia policial.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ya se pronunció al respecto. “Mis pensamientos están con todos los afectados por el terrible incidente en Reading y mi agradecimiento a los servicios de emergencia que estuvieron en la escena".

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.