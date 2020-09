Venezuela critica a Duque tras arresto de supuestos desestabilizadores

Las autoridades de Venezuela han cerrado filas este viernes contra el presidente colombiano, Iván Duque, luego de que este anunciara el jueves la detención de cuatro venezolanos a quienes ambos Gobiernos acusan de planes desestabilizadores en sus territorios.



Los arrestados, que fueron detenidos en las ciudades colombianas de Bogotá y Barranquilla, fueron identificados como Rayder Alexander Russo, Yacsi Alexandra Álvarez, y los hermanos Juvenal y José Sequea Torres.



Duque aseguró el jueves que estas personas están "presuntamente promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro", en tanto que las autoridades venezolanas rechazaron estas acusaciones y calificaron el anuncio como una "desfachatez" y un "falso positivo".



UNA "PANTOMIMA"



El ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, calificó las detenciones como "una pantomima" y aseguró que, desde 2017, el Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado 92 veces la presencia en el país de elementos irregulares relacionados con el paramilitarismo colombiano.



Sobre los cuatro detenidos, insistió en que Venezuela ya los había señalado por sus presuntas vinculaciones en el fallido atentado contra Maduro ocurrido en agosto de 2018, así como con el efímero alzamiento militar de abril de 2019 y la pequeña incursión marítima de mayo pasado que terminó con varias detenciones.

Le puede interesar: EE.UU. sanciona a la presidenta del ente electoral de Venezuela y tres políticos



Entre los detenidos está Antonio Sequea Torres, considerado el líder de la operación y hermano de los arrestados en Colombia.



"Los denunciamos, dimos las coordenadas sobre el lugar donde entrenaban en Colombia e Iván Duque no hizo nada", remarcó.



EXTRADICIÓN



Minutos antes de la comparecencia de Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, se refirió en una comparecencia televisada a estas detenciones y redundó en críticas al mandatario colombiano.



"No sea usted tan mentiroso, no siga haciendo el papel de delincuente internacional para que el territorio colombiano siga siendo usado para atacar a Venezuela, para masacrar venezolanos, para causar un baño de sangre en nuestro país", dijo a Duque.



Saab recordó que los cuatro detenidos en Colombia tienen órdenes de aprehensión y solicitudes de alerta roja emitidas por la Fiscalía venezolana desde el pasado 8 de mayo.

Lea también en La W: Cinco años tras atentado a Charlie Hebdo, las cosas no han mejorado: Kroll, caricaturista​​​​​​​



Todos "fueron señalados como presuntos organizadores y financistas de campamentos donde se entrenaron militares desertores y mercenarios para realizar el ataque por vía marítima conocido como Operación Gedeón", prosiguió en alusión a esta incursión fallida.



El fiscal venezolano anunció que solicitará la extradición de estas personas ante la Fiscalía General de Colombia y a través de canales diplomáticos.



"Duque pretende presentarlos como aliados del gobierno venezolano que iban a atacar Colombia. Se trata probablemente del más grande acto de cinismo que haya hecho un presidente colombiano en el tiempo reciente", añadió.



UNA "DESFACHATEZ"



Antes, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, había rechazado las declaraciones de Duque a través de su cuenta en Twitter, en la que acusó al Gobierno colombiano de haber "protegido" a los ahora detenidos.



"Vaya clase de desfachatez de Iván Duque. Ahora resulta que los mercenarios desertores venezolanos iban a desestabilizar Colombia. Durante 2 años les dimos información precisa de las operaciones terroristas y jamás movieron un dedo. Los protegieron. Y así le pagan a esos traidores", indicó en la red social.



Este planteamiento fue comentado en la misma plataforma digital por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, quien apuntó: "Hay personas que creen a los demás estúpidos. Es por lo general una conducta imprevisible porque quien así lo cree no sabe que lo es".



"Iván Duque pretende desmarañar toda la urdimbre proteccionista de terroristas venezolanos refugiados en su país para agredir a Venezuela. Es un tonto, un tonto útil para su titiritero imperial, pero no engaña a nadie", sostuvo el jefe militar.