Venezuela denunciará ante la ONU el "saqueo" de su consulado en Bogotá

Caracas, 28 jul (EFE) Venezuela acudirá al secretario general de la ONU, António Guterres, para denunciar el "saqueo" de su consulado en Bogotá, cerrado en 2019 tras las ruptura de relaciones con Colombia, denunció este martes el canciller Jorge Arreaza.



"El presidente Nicolás Maduro nos ha instruido elevar esta denuncia ante el secretario general de las Naciones Unidas, como en su momento hicimos la denuncia de la violación y la toma de nuestras instalaciones diplomáticas en Washington", afirmó el ministro en una declaración.



DENUNCIA ANTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL



Por eso, afirmó que debe "denunciar ante la comunidad internacional y ante el mundo los actos vandálicos" contra el consulado en Bogotá que, consideró, "no es algo que pueda ocurrir en un día".



Según advirtió, "el Estado colombiano viola las normas de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares de manera flagrante" y "agrede a Venezuela por acción u omisión".



El artículo 45 de dicha convención afirma que, en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas, "el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión así como sus bienes y archivos".



Asimismo, agrega que "el Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor" y que "el Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor".



ARREAZA: "VANDALIZARON TODO"



"No solo fue que hubo una incursión violenta, vandalizaron todo, rompieron hasta las ventanas, los vidrios, robaron material valioso de los archivos de los venezolanos que residen en Colombia", añadió el canciller.



Por ello, le pidió a Colombia "que investigue", pues, según afirmó, supo que solo este lunes "la policía diplomática se dignó a ir hasta la sede del consulado y tomar registro y abrir una investigación".



"Ojalá que dé con los responsables por acción y que los responsables por omisión, es decir el Estado colombiano, respondan por sus obligaciones internacionales y de alguna manera, indemnice al Estado venezolano por permitir semejantes actos de vandalismo", resaltó.



Por otra parte, mostró imágenes del consulado de Colombia en Caracas "protegido y cuidado", en las que no se pueden apreciar daños aparentes en el edificio.



VENEZUELA SE RESERVA "CUALQUIER MEDIDA"



Finalmente, agregó que Venezuela "se reserva cualquier medida en el orden del criterio de reciprocidad pero siempre será una medida en el marco de la legalidad y en el marco de la civilidad, y no este salvajismo", que considera que se ha vivido.



Según pudo constatar Efe, la casona que alberga el consulado venezolano en Bogotá ha sufrido graves daños, el piso está cubierto de basura, hay vidrios rotos y pedazos de armarios desvalijados.



También en el suelo pueden verse numerosos documentos diplomáticos, entre los que se pueden ver incluso cartas rogatorias, así como facturas y hasta un árbol de Navidad tirado en un salón.



El Gobierno de Nicolás Maduro rompió las relaciones diplomáticas el 23 de febrero de 2019 a raíz del apoyo del presidente colombiano, Iván Duque, al intento del líder opositor Juan Guaidó de atravesar la frontera común desde Colombia al frente de una caravana con ayuda.



En enero pasado, Maduro ofreció a Duque que los dos países retomen "las relaciones a nivel consular" tras la detención en la ciudad de Maracaibo de la exsenadora colombiana Aida Merlano, una opción que fue rechazada por Bogotá. EFE