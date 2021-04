[Video] Grupo de hombres protagonizan pelea campal en aeropuerto internacional de Miami

Las grabaciones del intenso altercado se hizo viral en redes sociales alcanzando hasta 5 millones de reproducciones. En las imágenes se puede ver a dos grupos de hombres que se enfrenta brutalmente a las afueras de una reconocida tienda de maquillaje ubicada en el aeropuerto.

En el clip se puede escuchar a los otros pasajeros gritando para tratar que los hombres dejaran de golpearse, pero los involucrados hicieron caso omiso al llamado de atención.

Finalmente otro pasajero y un agente de policía lograron intervenir en la trifulca.

El hecho se registró el domingo 25 de abril en la noche, y aunque no se ha logrado identificar la razón que generó la violenta pelea donde hubo puñetazos y patadas, la policía de Miami confirmó que ninguno de los implicados presentó cargos.

Por esta escena, una persona, de la que se desconoce su identidad, resultó arrestada y fue acusada de alteración del orden público, registró el Miami Herald.

"La víctima fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade por heridas leves y liberada en la escena", dijo la policía de Miami-Dade en un correo electrónico al medio.

Today at Miami International Airport outside Urban Decay at Gate D14 #BecauseMiami pic.twitter.com/wRnXh8f7dS