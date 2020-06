[Video] Pareja amenaza con armas de fuego a manifestantes en protesta en EE.UU.

En la ciudad de St. Louis, Missouri, una pareja amenazó con armas de fuego a un grupo de manifestantes que pasaba junto a su casa.

Los manifestantes se desplazaban hacia la casa de la alcaldesa Lyda Krewson exigiendo su renuncia por haber revelado los nombres de las personas que votaron a favor de que se quite la financiación al cuerpo de policía de la ciudad.

En el video se puede ver que la pareja está en la entrada de su casa apuntando a los manifestantes con un rifle y una pistola.

El hecho fue protagonizado por el abogado Mark McCloskey, quien en declaraciones posteriores a medios explicó que reaccionó así cuando vio a los manifestantes romper una puerta y entrar a su jardín mientras él almorzaba.

La alcaldesa Krewson no se ha pronunciado al respecto, pero pidió disculpas públicas por haber revelado los nombres de quienes apoyan la iniciativa en contra de la Policía.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU