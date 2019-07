Vizcarra no renunciará: Salvador del Solar

El jefe del Gabinete Ministerial de Perú, Salvador del Solar, manifestó que el presidente Martín Vizcarra no dimitirá a su cargo después de conocer el pedido de renuncia hecho por varios congresistas opositores.

Los parlamentarios de oposición sugirieron que Vizcarra debería dejar su puesto tras presentar el domingo pasado un proyecto de reforma constitucional para que las elecciones generales de su país, previstas para 2021, se realicen en 2020.

"Un presidente puede proponer su renuncia, pero no estamos en el gobierno de un presidente que renuncie. No sería justo que un presidente que está haciendo tantos esfuerzos por cambiar las cosas, por sembrar bases para que en el bicentenario seamos un país mejor encaminado, no tiene por qué renunciar", dijo Del Solar.

"El presidente no se está yendo ni está renunciando, está sugiriendo una salida que implica un sacrificio personal. Todas las personas que dicen que renuncie no han sabido leer lo que ha dicho. Él ha convocado a una salida de alto nivel político para acabar con un entrampamiento de tres años", añadió Salvador del Solar.

Vizcarra manifestó que hizo dicha propuesta debido a que hubo proyectos de reforma política que su Gobierno sometió a cuestión de confianza en junio pasado ante el Legislativo y los mismos no fueron aprobados de acuerdo con los objetivos del Ejecutivo.

Para el jefe de Estado, el Congreso peruano hizo caso omiso a una de las iniciativas en la reforma constitucional para que la inmunidad parlamentaria fuera revisada por la Corte Suprema y no por el Parlamento.

El pasado lunes, el presidente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, se pronunció en contra de la propuesta de adelantar las elecciones generales.

Olaechea acusó al mandatario de crear una situación de incertidumbre e inestabilidad en el país con su propuesta, que causaría que los periodos tanto del presidente como de los congresistas se terminaran en junio de 2020, de forma anticipada.