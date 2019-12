Walmart lanzó un polémico suéter donde relaciona: Navidad, nieve, cocaína y Colombia

Una vez más, la compañía Walmart se ha visto envuelta en una polémica y un acto de disculpas, en esta oportunidad por cuenta de un suéter navideño que salió a la venta a través de su sitio web.

Si bien el artículo lucía el dibujo bordado de un Papá Noel sentado en un sofá ante tres líneas blancas de cocaína, con la frase “Let it snow”, lo que más generó indignación a los usuarios en redes sociales fue su descripción.

Yall. Look at this description for this Christmas sweater from Walmart pic.twitter.com/lBdmKQ1JoZ