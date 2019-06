Yo digo que no hemos sido lo suficientemente duros: Trump sobre crisis en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su Gobierno no ha sido lo "suficientemente duro" con Venezuela en su objetivo de deponer a Nicolás Maduro como mandatario.



"Hemos sido muy, muy duros. Alguna gente dirá que hemos sido demasiado duros. Yo digo que no hemos sido lo suficientemente duros", afirmó Trump en una entrevista con Telemundo.



El mandatario estadounidense también definió como "un proceso" su reconocimiento de febrero al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, un cargo que no ejerce.



En la entrevista, Trump también presumió de haber sido "duro" con Cuba: "He sido muy, muy duro con Cuba. Nadie ha sido como yo con Cuba. Vamos a resolver lo de Cuba. No de la forma que lo hizo Obama, que fue un desastre. Vamos a encargarnos de Cuba".



Trump se mostró confiado en que su "dureza" con Cuba y Venezuela le permita ganarse la simpatía de los electores en Florida -con mucha inmigración de estos dos países- y ganar de nuevo este estado clave en las elecciones de 2020.

Sobre México, el mandatario dijo que "esta semana" considera al país vecino como un "amigo" ya que está haciendo "un gran trabajo" tras la firma del acuerdo migratorio.



"Tienen a 6.000 personas camino de la frontera. Tropas. Y están haciendo un gran trabajo. Quiero decir, hasta la fecha han hecho un gran trabajo", afirmó Trump.



"Han cumplido -añadió- con el acuerdo. Si no lo estuvieran haciendo, impondría aranceles".



El presidente dijo estar dispuesto a reunirse con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y también mencionó sus "buenas relaciones" con los Gobiernos de Mauricio Macri en Argentina e Iván Duque en Colombia.



Trump también abordó en la entrevista su amenaza de deportar a "millones" de inmigrantes a partir de la próxima semana, y afirmó que los votantes latinos apoyan esa medida.

Los votantes latinos "quieren que lo haga (...) No quieren perder sus empleos. Quieren mantener sus salarios, los aumentos. Y no quieren crimen. Cuando tienes a gente ingresando (al país), tienes a la (pandilla) MS-13 ingresando".



"Si hay un (pandillero) entre cada 100 (inmigrantes), es demasiado", añadió.



Finalmente, preguntado por las elecciones de 2020 y sus posibles rivales demócratas, Trump mencionó al exvicepresidente Joe Biden y al senador izquierdista Bernie Sanders.



"Bernie parece que lo tenía. Bernie se ve loco, pero siempre lo ha parecido. Pero ahora parece un loco cansado", dijo Trump.



Sobre Biden, favorito según las encuestas, Trump afirmó "que está exhausto y que no está haciendo nada, no está trabajando".



"Si algo he aprendido sobre este trabajo es que, para hacerlo bien, y lo he estado haciendo bien, tienes que trabajar duro", afirmó.