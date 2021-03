Zapatillas de ‘Satán’ que contienen sangre humana se agotaron en menos de un minuto

Una serie limitada de zapatillas deportivas con referencias satánicas y una gota de sangre desató un escándalo en Estados Unidos, y la compañía que las diseñó -en colaboración con el rapero Lil Nas X- fue demandada por el fabricante de equipamiento deportivo Nike.

Los ‘Zapatos de Satán’ fueron puestos a la venta por la firma MSCHF, que se especializa en productos en serie limitada que son vendidos en la web.

Los calzados fueron realizados en colaboración con el rapero estadounidense Lil Nas X, famoso por su tema ‘Old Town Road’, que hizo furor en 2019.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes"



Nike Air Max '97

Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

666 Pairs, individually numbered

$1,018

March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX