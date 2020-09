Alcalde de Medellín llegó al búnker de la Fiscalía por caso Hidroituango

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, llegó al búnker de la fiscalía en Bogotá a entregar el documento que "estuvo oculto desde agosto de 2019 (cuando el alcalde era Federico Gutierrez), que cuenta la verdad de lo que pasó en Hidroituango"

Dijo Quintero "...que los responsables fueron los constructores, diseñadores e interventores del proyecto, un documento que fue ocultado por interesados en que no se conocería la verdad, en que no se demandara a los contratistas y en que no se alimentaran procesos en Fiscalía, Personería, Contraloría y Procuraduría".

Informó que el ocultamiento de este documento eliminaba pruebas que evitarían que EPM recuperara 9.9 billones de pesos que eran de los ciudadanos.

"Es imposible que una información tan sería y tan crítica no lo conociera la gerencia...estoy seguro que la Fiscalía podrán los responsables de este plan para que una empresa pública no pudiera recuperar recursos públicos." señaló el alcalde.

Agregó que tras los errores de Hidroituango se le dijeron muchas mentiras al país.