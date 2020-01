Andrés Sanmiguel guardó silencio en diligencia ante el CNE por caso Odebtecht

El empresario Andrés Sanmiguel, propietario de la empresa Gistic Soluciones Integrales, asistió a la diligencia prevista en el CNE, en el marco de la indagación preliminar que se adelanta contra el expresidente Juan Manuel Santos por la supuesta financiación irregular de su campaña en el año 2014.

El abogado de Sanmiguel en el proceso, Iván Cancino, aseguró que su cliente no hablará hasta que se resuelva su situación con la Fiscalia General de la Nación.

"Una de la excepciones a declarar, y que no significa no colaborar, es guardar silencio en cualquier investigación que se tenga donde uno sea el implicado, así no esté directamente vinculado. Esta investigación es por los mismos hechos que él tiene su imputación y aplicará su derecho hasta que se resuelva ese tema", señaló.

La defensa de Santos, en cabeza de Alfonso Portela, reiteró que no hay pruebas de que el dinero de la empresa brasilera hubiera entrado a la campaña.

"Eso se ha dicho en todos los escenarios. No existe un solo documento, una sola prueba de que ese dinero hubiera entrado", aseguró Portela.

