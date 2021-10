Caso Ana María Castro: el testimonio de la exnovia de Julián Ortegón

La joven contó que su entonces pareja era agresivo y celoso: "Él era muy posesivo y me manejaba psicológicamente... Me decía perra, tú no vales nada. Me empujaba, me dañaba cosas. Trabajamos en el bar de su hermana y muchos se daban cuenta de los malos tratos”, relató en el juicio.

Además, denunció que otra pareja de Ortegon habría recibido el mismo trato: “Ella le hacía muchos escándalos. Yo pensaba que ella era la ‘tóxica’ pero, luego, me mostró las pruebas y fotos de los golpes recibidos por Julián y de las denuncias que había hecho por redes sociales”.

Le puede interesar:

La mujer relató que Julián le contó que Paúl le habría dicho que el celular de Ana Maria se había quedado en la camioneta Kia. “Se refirió a ella como 'perra' y luego contó que cuando fue a buscarlo no estaba y así se quedó todo”.

La Fiscalía General de la Nación presentó este martes, durante la audiencia de juicio, a una perito forense que concluyó que uno de los testigos más importantes dentro del proceso judicial, Mateo Reyes, no padece trastornos mentales ni tampoco de personalidad.

Según indicó la psicóloga forense, el testigo Mateo Reyes presenta un estado mental conservado, no tiene trastornos de personalidad, no es agresivo, ni tampoco registra dificultades para relacionarse con otras personas.