Carlos Bula, padre del único condenado por el desfalco al DNE, manifestó que está feliz porque su hijo pueda regresar a su casa por la prisión domiciliaria y dijo que “La justicia colombiana es absolutamente incompetente. No tenemos odio, pero no bajaré la guardia en exigirle al Estado no dejar en la impunidad lo ocurrido en la DNE”.

Lea en La W: