El proceso de Álvaro Ashton no es competencia de la JEP: Fiscalía El fiscal general (e) Fabio Espitia aseguró que el caso del cartel de la toga por el que se investiga al ex congresista, no tiene ninguna relación con el conflicto.

El fiscal general (e) Fabio Espitia advirtió que esta es una estrategia de Ashton para evitar responder ante la justicia por "actos típicos de corrupción". Foto: Colprensa