El testimonio de guardiana del Inpec sobre la fuga de Aida Merlano

La declaración se da en el juicio que se adelanta contra el odontólogo Javier Cely y Aida Victoria Merlano, hija de la exrepresentante a la Cámara.

Según la testigo, llegó al consultorio y se dividió con su compañero la guardia.

Cuando subió el odontólogo Javier Cely le impidió la entrada al consultorio por lo que tuvo que esperar afuera.

Montoya cuenta que el hijo de la excongresista, un menor de edad, y una persona que portaba una bata azul se ubicaron en una posición estratégica para que no viera lo que pasaba dentro del consultorio.

Después de unas horas Aida Victoria Merlano salió del consultorio vestida igual que su madre y con un bolso en su brazo. A las 3 de la tarde vio al odontólogo salir y notó en él una actitud extraña. “no me dijo nada, agachó la cabeza” y se a la recepción.

Tras unos minutos y ver que no salía la excongresista y que nadie le daba información entró y no la encontró.

La mujer cuenta que pidió ayuda a sus compañeros.

“Les dije ‘ayúdenme, se me fue por la ventana’, toda la gente me miraba, lo que hice fue correr con el arma en la mano hacía la Séptima. ‘Aida Merlano se me fue, ayúdenme’”.