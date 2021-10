Es un grave error: sobreviviente de falsos positivos denuncia revictimización

En diálogo con La W, Aladino Ríos, sobreviviente de falsos positivos quien se salvó milagrosamente de ser asesinado por militares del Batallón Magdalena, denunció revictimización por parte del Tribunal Administrativo del Huila, el cual en un fallo señaló que el ataque en su contra no se trató de una ejecución extrajudicial, sino de un "exceso de la fuerza" de soldados que fueron atacados con disparos por él y otras de las víctimas.

"Esto es ilógico, si en el año 2017 salió una sentencia por el mismo hecho en favor de mi familia, y lo dejan muy claro. Dicen: esto fue un falso positivo, entonces de dónde, no me sorprende, la ley es para el de ruana, me están revictimizando" manifestó en La W.

Además, revela que varios militares que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualmente han confesado su participación bajo una ejecución extrajudicial en la que le ponían armas a las víctimas, y no bajo un enfrentamiento.

"Los militares confesaron que ellos compraban las armas para ponérselas a los muertos, el magistrado dice que incautaron una pistola, esa pistola se la pusieron fue al finado en la mano después de haberlo asesinado, ya lo confesaron, entonces no sé cómo serán que trabajan o dónde les dieron el diploma (a los jueces), ya confesaron cinco de ellos, aceptaron los cargos" ahí en la JEP

La víctima asimismo criticó que el tribunal le redujera en un 40% la indemnización a la que tiene derecho y aseguró que interpondrá acciones legales por la revictimización sin ninguna prueba.

En el diálogo con La W, la víctima también relató cómo ocurrieron los hechos y señaló que fue engañado por un "amigo", quien le dijo que lo acompañara a una finca a entregar un "encargo", lo cual era solamente un pretexto para reclutarlo y entregarlo junto con otras personas a los militares que los iban a matar y presentarlos como bajas en combate.

"Nos bajan, nos tiran al piso, a los 10 minutos llega una NPR del Ejército y nos trasladan a un sector montañoso de San José de Ismos, allá nos amarran de los pies, a las 12:30 de la noche uno de los soldados dice, pase uno de los dos, me pasan a mí, me llevan a la carretera y me dan dos tiros en el hombro derecho, luego corro y me siguió disparando, me impactó los testículos" narró.

En su relato señala que se tiró a un abismo y se escondió, luego al irse los militares, salió del sitio y fue auxiliado.

"Me hice suturar puntos, pero con una persona particular. No fui al hospital en ese momento porque donde hubiese ido al hospital, yo pienso que me habrían acabado de matar", contó.

Ríos será una de las víctimas que participará en el encuentro de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército que adelantará la Comisión de la Verdad en Cali este martes.