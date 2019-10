Fiscal general (e) sugirió no apelar decisión de juez en caso Merlano

El fiscal encargado, Fabio Espitia, informó que respeta la decisión de un juez de dejar en libertad a la hija de Aida Merlano y a su odontólogo Javier Cely, investigados por la fuga de la excongresista.

"Debo reconocer que la posición del juez es sustentada, mesurada y apegada a lo que sucedió, en el sentido de que reconoce que hay elementos de prueba que afirman una inferencia en relación con la comisión de los delitos pero que también encontró fundamentos constitucionales para no imponer la medida de privación de la libertad. Me parece que la posición del juez fue muy aplicada y tan ponderada que yo di la sugerencia que no se recurriera la providencia", dijo.

Dijo que esta estudiando cambiar o "refrescar" el grupo de fiscales del caso pues si hay inferencia de la autoría de ambas personas en los hechos.

Cabe recordar que un juez llamó atención a la Fiscalía por su actuación en la captura de ambos investigados.

Por otro lado dijo que no tienen información nueva sobre el paradero de la excongresista.

