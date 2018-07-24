Fiscalía formuló cargos en contra de exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Foto: Colprensa( Thot )

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá formuló imputación de cargos en contra de Mauricio Fernando Solano Sánchez, exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La investigación se deriva de lo ocurrido el 14 de diciembre de 2011, cuando Solano Sánchez ostentaba el cargo en el Fondo y suscribió el contrato No. 742 de 2011 con la representante legal de Auto Express Morato S.A., cuyo objeto era la adquisición por compraventa de vehículos transportadores autobalanceados con accesorios, incluido mantenimiento preventivo por un año, para colocarlos al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá. El valor del contrato fue de mil doscientos sesenta y dos millones seiscientos sesenta mil pesos ($1.262’660.000).

En desarrollo del proceso se observaron presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato, pues dicha empresa no estaba registrada y sin embargo, se le otorgó. Además, supuestamente se modificaron los requisitos, pues se solicitaba inicialmente autobalanceados Segway y luego se cambió solo por autobalanceados. Estos implementos requerían una batería anual que costaba $5’800.000 cada una, dado a su alto costo de mantenimiento, nunca fueron recibidos por la Policía Nacional.

Al término de la audiencia ante el Juzgado 74 Penal Municipal con función de control de garantías, el exgerente no aceptó los cargos.

La Fiscalía General hace pública está información por razones de interés general.