Fiscalía imputa cargos al hijo de Luis Alfredo Ramos

Ante la juez cuarta penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General le imputó el delito de cohecho a Esteban Ramos Maya, hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.

El delegado de la Fiscalía le imputó el delito de cohecho por dar y ofrecer.

El fiscal del caso señaló que el 2 de noviembre de 2016 el procesado Ramos Maya, a través de la cuenta de ahorros de su esposa, compró un tiquete aéreo que cubría la ruta Pereira – Medellín para el fiscal tercero delegado del Grupo de Falsos Testigos, José Ignacio Umbarila.

Según la Fiscalía, el propósito era que el funcionario asistiera a la audiencia de verificación de preacuerdo que se adelantaba con Juan Carlos Araiza y quien declararía a favor del exgobernador de Antioquia (padre del investigado).

“Esteban Ramos Maya, con el propósito de evitar la frustración de esa diligencia judicial que podría culminar con la declaratoria de responsabilidad por falso testimonio de un testigo de cargo en contra de su padre, por cuenta de la eventual inasistencia del fiscal que se hallaba varado en la ciudad de Pereira, decidió patrocinar privadamente el desplazamiento de José Ignacio Umbarila Rodríguez y adquirir en nombre de aquel, un tiquete aéreo con el trayecto Pereira - Medellín para la mañana del 3 de noviembre de 2016”, señaló la Fiscalía.

"Tanto usted como su esposa comunicaron al abogado Pinilla Gómez (conocido como el porcino, condenado por el Cartel de la Toga), los resultados favorables de la compra realizada e hicieron llegar el comprobante y voucher resultante de la misma, aquel profesional del derecho con el ánimo inequívoco de que, la remitiera a su vez al fiscal Umbarila para su utilización gratuita, como en efecto ocurrió”, dijo el fiscal.

Para la época la Corte Suprema de Justicia investigaba por ‘parapolítica’ al exmandatario departamental y a la par se investigaba por el delito de falso testimonio a Juan Carlos Araiza.

Una conversación entre el procesado y el abogado Leonardo Pinilla Gómez (condenado por su participación en el ‘cartel de la toga’, sobre la compra del tiquete aéreo para el fiscal Umbarila, originó la investigación.

"Se sirvió de la colaboración voluntariamente prestada por su cónyuge Alejandra González, a través del uso de su cuenta bancaria para adquirir un tiquete aéreo que es una utilidad apreciable en dinero en favor de aquel servidor público y entregárselo por el conducto del representante de víctimas (Leonardo Pinilla Gómez) a su vez el fiscal Umbarila, recibió e hizo uso de tal pasaje de manera gratuita, evitando hacer erogación alguna económica y en virtud de desplazamiento desarrollado y que usted subvencionó”, relató el ente acusador.

Al respecto, Ramos se pronunció a través es de un comunicado:

En el día de hoy la Fiscalía General de la Nación me ha imputado un cargo por la compra presuntamente irregular de un tiquete aéreo por la suma de $134.000, solicitado por el abogado que llevaba el caso, a efectos de que un fiscal se trasladara a la ciudad de Medellín en noviembre de 2016, para que atendiera una audiencia dentro del proceso que se adelantaba contra un falso testigo, en el cual mi señor padre era víctima.

En razón a que no he cometido delito alguno, no he aceptado lo que se me imputa, originado en una compulsa de copias del fallo que profirió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en favor del parlamentario Iván Cepeda y en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Defenderé mi inocencia, convencido totalmente de haber actuado bajo el rigor de la ley y por ello confío en que la justicia, apegada a la verdad, estará de mi lado.