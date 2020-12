En firme fallo sobre viajeros y pruebas PCR

Ahora, ese mismo juzgado negó unas solicitudes que habían radicado Avianca, Latam y varias empresas de turismo para que se anulara el fallo.

El funcionario explica que el juzgado no está obligado para poder tomar una decisión a contar con la comparecencia de terceros interesados como las aerolíneas y no cumplieron con los requisitos para hacer esa solicitud, porque no están legitimados.

En el caso de Avianca, por ejemplo, el juez dijo que no tiene un interés legítimo en hacer parte del proceso pues en su escrito se centró en manifestar sus pérdidas económicas.