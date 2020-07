Fracasa intento de Soledad Tamayo para recuperar curul de Aida Merlano

La Sala Penal de la Corte Suprema negó la posibilidad de modificar la sentencia en segunda instancia contra Aida Merlano, con el fin de mantener la curul de la exsenadora y permitir a Soledad Tamayo continuar como congresista.

Según los argumentos de Tamayo, no operaba la silla vacía porque para la época de los hechos que provocaron la condena de Merlano, la congresista era Representante a la Camara y posteriormente no pudo posesionarse como Senadora. y al no hacerlo, nunca “adquirió en propiedad la investidura.”

"Aida Merlano Rebolledo cometió las conductas por las cuales fue condenada, cuando se desempeñaba como Representante a la Cámara, y como tal, una vez fue capturada, la Presidencia de esa corporación se abstuvo de llamar a quien le seguía en orden para reemplazarla, de manera que la sanción prevista en la Constitución por las conductas por las cuales fue juzgada ya fue ejecutada".

Por esa razón, Tamayo solicitó que se aclare o modifique el numeral segundo de la sentencia proferida en segunda instancia contra Aida Merlano Rebolledo, en el cual la Corte dispuso, atendiendo las peticiones del Ministerio Público, que se aplicara la silla vacía.