Información que Laude Fernández entregaba a Avianca era destruida

La W conoció en primicia que Renato Covelo Frutos, vicepresidente legal de Avianca desde 2016 y quien estuvo ejerciendo las funciones de presidente encargado de la aerolínea y CEO encargado, recibía información de Laude Fernández, exdirector de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Cabe recordar que Fernández es exrepresentante legal de la reputada empresa BRG en Colombia y ha sido imputado por la Fiscalía en el caso de chuzadas al sindicato de pilotos Acdac (Asociación Colombiana de Aviadores Civiles). Les puede interesar: Juan Manuel Santos y Gustavo Petro fueron víctimas de la red de “chuzadas” De esta manera, durante una audiencia en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía General de la Nación reveló que después de recibir la información, esta era destruida o simplemente se presentaba de manera verbal para no dejar registro. Esta era la condición que les impuso Fernández a los directivos de Avianca para darles la información sobre el sindicato de Acdac. Según los exdirectivos de Avianca, lo que se solicitaba a BRG eran pruebas legales que les sirvieran en futuros litigios, todo dentro del marco de la ley. “Laude Fernández recomendaba tener la mayor reserva sobre estos hechos” “Se relata por parte de Renato Covelo una serie de reuniones de carácter verbal, donde Renato Covelo hacia solicitudes de verificación de información, de valoración de información que resultaban en resultados que entregaba verbalmente el señor Laude Fernández sobre los cuales inicialmente nunca se entregó un informe físico, que la presentaciones o las pocas presentaciones que se hicieron se destruyeron o se las llevó, por propia recomendación del señor Laude Fernandez, teniendo en cuenta que él recomendaba tener mayor sigilo y reserva sobre estas actividades...uno de esos análisis, es un análisis que culminó con un informe de riesgo sindical que contiene los análisis de los sindicatos de Avianca”. El fiscal del caso señaló que hubo varias presentaciones a Avianca por parte de Fernández que se mantuvieron en secreto, pues así lo estableció el presidente de BRG.

"BRG decidió entregar informes escritos que permitieran realizar trazabilidad" “El análisis de riesgo sindical que se solicitó en algún momento por la empresa Avianca, y valga la pena señalar que a pesar de que se hicieron presentaciones por parte del señor Laude Fernandez, solamente después de que Avianca hiciera un requerimiento formal para que se entregaran esos informes escritos, BRG decidió entregar informes escritos que permitieran realizar la trazabilidad de las actividades que habían realizado. Hasta ese momento solo se tenían las presentaciones orales y secretas del señor Laude Fernandez”. Por otro lado, La W conoció que Covelo le dijo a la Fiscalía que Hernán Rincón, ex CEO de Avianca, conocía que la información que Laude Fernández entregaba era destruida, pues eran los protocolos establecidos por BRG para que no quedara ninguna forma de soporte.