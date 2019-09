Joven de 21 años denuncia que fue brutalmente atacada por su novio

Los hechos ocurrieron este sábado 7 de septiembre a las 11:40pm en la vereda Lagunitas en la Finca Rosa Cruz del municipio de San Juan de Rio Seco - Cundinamarca. “Él llego a mi casa, donde las puertas siempre están abiertas, entró al cuarto donde yo estaba durmiendo, me arrastró del cabello hasta el piso y me enterró un cuchillo en el cuello hasta que yo empecé a gritar, alerté a mis papás hasta que se levantaron y el arrancó a correr”, relata Olga Rocio.

La joven fue remitida ese mismo día al hospital de San Juan de Río Seco en donde lograron suturarle las heridas e intentaron estabilizarla. No obstante, el 8 de septiembre cuando fue a poner la denuncia en la Estación de Policía de San Juan de Río Seco, cuenta que los funcionarios le dijeron que no podían radicar la queja debido a que el funcionario de la SIJIN no estaba disponible por lo que pasaron varias horas y no paso absolutamente nada.

Han pasado más de 48 horas y hasta el momento no existe una orden de captura en contra del presunto agresor a quien ella identifica como Edward Alexander Porras Bohorquez. La razón, según las autoridades competentes, es que en San Juan de Río Seco no hay Fiscalía y al sujeto no lo encontraron en flagrancia.