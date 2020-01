Juan Guillermo Monsalve aceptó que tenía elementos prohibidos en su celda

La W conoció en primicia la diligencia de versión libre rendida por Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá, justo después de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adelantara un allanamiento en su lugar de reclusión.

Cabe recordar que Monsalve es testigo en el proceso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia. Semanas atrás, miembros del instituto encontraron en su celda elementos prohibidos.

Monsalve le dijo al Inpec:

“(…) El sábado 4 de enero más o menos después de las 3 de la tarde me encontraba en la habitación y eran los del grupo CRI y me dijeron que iban a realizar una requisa en mi habitación y me llamaron a la media hora y habían encontrado el teléfono, el computador y la impresora y cuando me requisaron a mí me encontraron 152 mil pesos, me preguntaron que si el teléfono y la impresora y el computador eran míos y les dije que si... [sic]”.

Monsalve dijo que estaba consciente que dichos elementos están prohibidos en el penal.

“Sí acepto en lo que está relacionado en la incautación, lo que me cogieron en la habitación (…) pido que se tenga en cuenta mi aceptación para el momento de la sanción”.

Por otro lado, La W conoció que el 3 de abril de 2018, Monsalve pidió al coronel Germán Ricaurte, director de La Picota en ese momento, se le autorizara el ingreso a su celda de un televisor marca Samsung, una nevera, tres repisas, vajilla y cubiertos, un DVD y un decodificador Direct TV.