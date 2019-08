Juez absolvió a los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera

Este viernes 9 de agosto, en los juzgados de Paloquemao, un juez decidió absolver a Francisco y Catalina Uribe Noguera por el presunto delito de encubrimiento de pruebas en el crimen de la niña Yuliana Samboní, cometido por su hermano Rafael Uribe el 4 de diciembre de 2016. A las 7 de la mañana en punto llegaron a los juzgados los hermanos Uribe Noguera, acompañados de sus familiares y su abogado, Pedro Aguilar. (Le puede interesar: En el celular de Rafael Uribe Noguera no se encontró pornografía: perito) El juez del caso debía decidir si son culpables o inocentes del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y favorecimiento de secuestro. De esta manera, la decisión fue tomada tras analizar el material probatorio y escuchar el testimonio de los testigos del caso presentados tanto por la Fiscalía General de la Nación y por la defensa, la cual inclusive presentó a Francisco, Catalina y Rafael como testigos. A la entrada de la audiencia, en momentos previos a la lectura del fallo, Francisco Uribe aseguró a La W: “Es lo que decida el juez. Yo creo que probamos más allá de toda duda razonable que somos inocentes (…) siempre hemos colaborado, siempre hemos dado la cara, estamos hoy en la audiencia de sentencia viendo cual es la decisión”. Recomendamos: El relato de Francisco Uribe Noguera

El relato de Catalina Uribe Noguera Por su parte, el abogado Aguilar recordó que la Procuraduría General de la Nación pidió la absolución de ambos hermanos en los alegatos finales, ya que manifestó que no se cumplían las exigencias para la configuración de los delitos que se les endilgaban. "Este fallo es absolutorio": juez sobre Francisco y Catalina Uribe Noguera Al iniciar la audiencia, el juez anunció que los declaraba inocentes y que el fallo era absolutorio. Dijo el juez que los hermanos no ocultaron información a la Fiscalía y que, por el contrario, fueron ellos quienes entregaron a su hermano a las autoridades. "Es Francisco quien indica dónde está su hermano": juez sobre hermanos Uribe Noguera El juez aseguró que, teniendo los recursos y los medios para ocultar el cuerpo de la niña y para sacar del país a su hermano, los hermanos Uribe Noguera no lo hicieron. Además, relató que quien reveló dónde estaba su hermano y relató los hechos a las autoridades fue Francisco Uribe Noguera.