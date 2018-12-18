Juez negó libertad del abogado Vernot en caso Hyundai

Vernot es acusado del delito de soborno en medio de un pleito entre Hyundai Colombia y Hyunday Corea.. Foto: Getty Images( Thot )

Por solicitud de la Fiscalía, un juez negó la libertad al abogado Alexandre Philip Vernot Hernández, acusado del delito de soborno y tendrá que permanecer recluido en la cárcel la Picota de Bogotá.

Vernot es procesado como presunto responsable del ofrecimiento de dinero al abogado Luis David Durán Acuña, preso en la cárcel Nacional Modelo, por su posible participación en la manipulación de las redes de comunicaciones en el reparto de procesos.

Se presume que se pretendía asignarlos a un juez determinado y favorecer los derechos comerciales de la compañía Hyundai Colombia Automotriz S.A., contra Hyundai Motor Company de la República de Corea.

Para la Fiscalía aún persiste el peligro para la sociedad y la víctima, el riesgo de no comparecencia y, sobre todo, con su privación de la libertad se busca evitar la obstrucción de la justicia.

“Persiste la obstrucción a la justicia por su cercanía con funcionarios de la administración de justicia”, sostuvo la juez del caso.

Ell fiscal también destacó que la defensa no aportó elementos nuevos para determinar que han desaparecido las condiciones que se tuvieron en cuenta al imponerle la medida privativa de la libertad al abogado Vernot Hernández.