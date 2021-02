La declaración del ‘Tuso’ Sierra en el caso contra Álvaro Uribe

Juan Carlos Sierra, conocido como el ‘Tuso’ Sierra, rindió diligencia de declaración juramentada el pasado 18 de febrero en medio de la investigación que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos.

El ‘Tuso’ ratificó que en Estados Unidos recibió la visita de Iván Cepeda y Piedad Córdoba, quienes le ofrecieron asilo para su familia a cambio de información sobre los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.

“La doctora Piedad Córdoba me dijo que me podía ayudar con el asilo en Suiza y Francia. Yo les dije que sí, yo estaba recién llegado acá (Estados Unidos). En la reunión también estaban el otro senador Iván Cepeda y Rodrigo Lara, también me pidieron hablar de los auspiciadores de los grupos de autodefensa”.

Además, ratificó la visita del periodista Juan Carlos Giraldo de parte de los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, y el magistrado José Luis Barceló.

Sierra dijo que el periodista Giraldo le ofreció un trato, al parecer del ahora exfiscal Eduardo Montealegre, para que no lo excluyeran de la ley de Justicia y Paz. Además, afirmó que le ofrecieron 100 millones de pesos.

Lea también: Tardaría cuatro meses en emitirse el sentido del fallo en el caso de Los 12 Apóstoles

“Me ofreció que, si yo hablaba de la supuesta relación de Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares, yo podía llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía y también evitar que me expulsaran de Justicia y Paz. Él me vino a entrevistar en dos oportunidades y en una de ellas me ofreció ese trato”.

Sierra desmintió que Álvaro Uribe lo hubiese buscado personalmente, como lo dijo la Corte en una ponencia.

Hay que recordar que el fiscal Gabriel Jaimes, quien adelanta el proceso en contra de Uribe, informó que antes del 6 de marzo decidirá si solicita precluir la investigación o radica escrito de acusación en su contra.