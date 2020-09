Lo mío no es hacerle montaje a nadie: Juan Guillermo Monsalve sobre caso Uribe

Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos, habló este domingo en el programa de 'Los Danieles' sobre el tema y las afirmaciones que han hecho en su contra.

Monsalve aseguró que no vio al exsenador Álvaro Uribe participar en la conformación del bloque metro, pero dijo que Santiago Gallón y Luis Alberto Villegas "se prestaban para esa situación"; insistió en que Uribe estuvo involucrado, pero que el testimonio completo lo presentará ante la justicia, ya que ha tenido problemas por revelar lo que, al parecer, él sabe.

En relación con las declaraciones de Nicolás Jurado, uno de los compañeros de patio de Monsalve y quien aseguró que él estaría arrepentido, expresó que es mentira y que jamás cruzó palabra con Jurado. "Él denunciaba al que lo mirara, yo que me iba a meter con ese gamín (...), no he dicho que yo hablaba con Jurado, soy muy desconfiado con todo el mundo", relató.

"Jurado dijo que yo mandaba asesinar desde la cárcel, lo va a tener que explicar porque jamás lo hice, ni traquetear", y "lo mío no es hacerle montaje a nadie" comentó en su diálogo.

Además, sobre los señalamientos por la finca que compró su exesposa, Deyanira Gómez, Monsalve dijo que el dinero con el que se adquirió fue producto de los ahorros de una herencia de Gómez y que él no está involucrado con esa finca.

Por otro lado, argumentó que Diego Cadena y otra persona le dijeron que firmara el documento, el de cambiar su versión, o que tendría problemas, y que eso es lo que ha tenido. También agregó que sentía que las ofertas que le hacían sobre ingresarlo a la JEP y otras eran para que se retractara, y mentir. Por lo que manifestó que jamás ha cambiado su versión "a mí no me mueven la cabeza como hacen con otras personas".

Insistió en que no ha recibido privilegios por parte de Iván Cepeda ni de otra persona, que su traslado de la cárcel de Cómbita a La Picota fue por problemas que tuvo en el centro penitenciario. Al mismo tiempo, dijo que no volverá a declarar por presiones contra él y contra sus familiares.