Los señalamientos de Hilda Niño contra exfiscales

La ex funcionaria dijo que los ex fiscales Viviane Morales y Eduardo Montealegre le pidieron buscar exparamilitares que hablaran contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

Dijo que la directora de la Unidad de Justicia y Paz (durante la administración de Morales) la buscó y le dijo que, por orden de la entonces fiscal, debía viajar a Washington para hablar con alias el Mellizo y buscar que declarara en contra del excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo.”

Le dije (a la directora de la Unidad de Justicia y Paz), yo no le voy a decir como fiscal a un delincuente que hable mal de una persona, porque primero yo soy de Dios y segundo, pues cómo voy a hacer eso, el día de mañana el señor qué me va a pedir a mí. La razón que me dijo: usted le va a responder a la señora fiscal porque eso es una orden de ella, de la doctora Vivian. Cuando usted llegue vamos a ver para dónde la van a mandar. Yo creí que me iban a echar”, dijo Niño.

Por otro lado, dijo que durante la administración de Montealegre el director Especializado de Justicia Transicional de la Fiscalía Carlos Fidel Villamil, le ordenó buscar exparamilitares que declararan contra los Uribe a cambio de supuestos beneficios.

“Me dijeron, busque al Mellizo y dígale que si habla de Álvaro Uribe yo le garantizo que yo hablo con el doctor Leonidas Bustos y no lo excluye. Yo le dije no, yo eso no lo voy a hacer doctor Villamil, la delincuente no soy yo si no que es él”, narró la exfuncionaria.

Sobre la administración de Néstor Humberto Martínez la exfiscal Niño dijo que, a pesar de que ofreció información del complot contra los Uribe, su administración no sólo lo engavetó si no que la excluyó de un principio de oportunidad.