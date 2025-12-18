Ministro (e) de Justicia se reúne con el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez

En la mañana de este jueves 18 de diciembre se adelanta una reunión sumamente importante entre el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, y el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.

El encuentro, promovido desde la cartera de justicia y buscado desde hace varios días, se lleva a cabo en la sede del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá.

Lea también: Corte Constitucional abre incidente de desacato contra ministro de Salud por incumplimiento en reajuste de UPC

Allí, de acuerdo con lo conocido por W Radio, se buscará fortalecer los canales de comunicación entre el gobierno y la Corte Constitucional, y su presidente, los cuales han sufrido distintos sobresaltos.

De hecho, en medio de diferencias, el presidente Gustavo Petro ha lanzado recios ataques contra el magistrado Ibáñez por asuntos como la reforma pensional, e Ibáñez ha respondido a esos comentarios, evitando eso sí escenarios en los que pueda ser recusado.

Le puede interesar: Corte Suprema critica a la Corte Constitucional por su manejo al caso de Bernardo Moreno

Además de este mensaje de búsqueda de fortalecer la comunicación, no solo con la Corte Constitucional, sino con otras Cortes como el Consejo de Estado, el ministerio, según conoció W Radio, también buscará ponerse a disposición para los asuntos en los que la Rama Judicial necesite cooperación y colaboración.

Escuche W Radio en vivo aquí: