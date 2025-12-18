Actualidad

Ministro (e) de Justicia se reúne con el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez

El encuentro se lleva a cabo en el Palacio de Justicia, donde el presidente del alto tribunal recibirá al ministro Idárraga.

Andrés Idárraga y Jorge Enrique Ibáñez. Fotos: (Colprensa - Mariano Vimos) / Corte Constitucional

Andrés Idárraga y Jorge Enrique Ibáñez. Fotos: (Colprensa - Mariano Vimos) / Corte Constitucional

En la mañana de este jueves 18 de diciembre se adelanta una reunión sumamente importante entre el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, y el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.

El encuentro, promovido desde la cartera de justicia y buscado desde hace varios días, se lleva a cabo en la sede del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá.

Allí, de acuerdo con lo conocido por W Radio, se buscará fortalecer los canales de comunicación entre el gobierno y la Corte Constitucional, y su presidente, los cuales han sufrido distintos sobresaltos.

De hecho, en medio de diferencias, el presidente Gustavo Petro ha lanzado recios ataques contra el magistrado Ibáñez por asuntos como la reforma pensional, e Ibáñez ha respondido a esos comentarios, evitando eso sí escenarios en los que pueda ser recusado.

Además de este mensaje de búsqueda de fortalecer la comunicación, no solo con la Corte Constitucional, sino con otras Cortes como el Consejo de Estado, el ministerio, según conoció W Radio, también buscará ponerse a disposición para los asuntos en los que la Rama Judicial necesite cooperación y colaboración.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad