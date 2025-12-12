Juez ordena al magistrado Jorge Enrique Ibáñez retractarse por acusaciones contra madre de su hijo

W Radio conoció en primicia que, el juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva ordenó al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, retractarse y ofrecer excusas públicas a Yolanda Inés Robles Ramírez, madre de su primogénito, por las afirmaciones que hizo en una entrevista con Casa Macondo, en la que aseguró que ella lo había drogado y abusado sexualmente.

En el fallo de 28 páginas conocido por W Radio, el magistrado tiene cinco días para rectificar en coordinación con el medio de comunicación. Se aclaró además que deberá mantenerse en la página web y redes sociales del mismo, cumpliendo con los fines de la orden dada.

El juez consideró que las declaraciones de Ibáñez Najar en la entrevista concedida el 13 de agosto de 2025 vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y la honra de Robles Ramírez.

“No solo se le estaría acusando de haber cometido un presunto delito de abuso sexual, sino que se estaría realizando afirmaciones que denigran y agravian a la accionante, lo cual incluso puede propiciar un incentivo a la violencia, más aún cuanto quien realiza estas afirmaciones ostenta un alto cargo, habida cuenta de la dignidad que ejerce y del impacto social que generan sus declaraciones; tiene cargas de veracidad, prudencia y de responsabilidad que le imponen respetar la dignidad y la honra de los ciudadanos”, se lee en el fallo.

También argumentó el juez que el magistrado suministró de forma “voluntaria y consciente” información de carácter privado durante una llamada.

El despacho también consideró que el presidente de la Corte Constitucional manifestó que pudo haber sido víctima de un “abuso sexual” durante una reunión con Robles Ramírez, expresión que se reiteró varias veces durante la conversación.

Los accionantes (Jorge Enrique Ibáñez Robles -hijo- y Yolanda Inés Robles Ramírez -madre-) aseguraron que dichas afirmaciones se trataron de “una imputación clara, categórica y circunstanciada en contra de Yolanda Inés Robles” y agregaron que eso ocurrió seis veces durante la entrevista.

“RESUELVE PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la señora YOLANDA INÉS ROBLES RAMÍREZ, con fundamento en las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al señor JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR que, en coordinación con el medio de comunicación CASAMACONDO, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta providencia, se retracte y/o rectifique y presente excusas públicas a la señora YOLANDA INÉS ROBLES RAMÍREZ por las afirmaciones realizadas en la entrevista del 13 de agosto de 2025, específicamente en lo concerniente a los puntos I y II que fueron señalados en el acápite de peticiones del escrito de tutela. Para el cumplimiento de la orden, el pronunciamiento emitido deberá publicarse y permanecer en la página web y las cuentas de redes sociales del medio de comunicación CASAMACONDO, cumpliéndose con ello las condiciones de equidad (mismo medio, despliegue y duración)”se lee en la decisión judicial.

El juez también ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión, y recordó que las partes cuentan con tres días para impugnar la decisión.