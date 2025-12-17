Corte Constitucional niega prórroga a MinSalud y deberá entregar información exigida tras desacato

El ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: EFE. / Carlos Ortega ( EFE )

La Corte Constitucional negó una solicitud de aplazamiento elevada por el Ministerio de Salud, y ordenó que cumpla con el plazo fijado inicialmente para entregar la documentación requerida -48 horas- tras abrirle un incidente de desacato al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Dicha información se relaciona con medidas e informes para superar las deficiencias del sistema de información con el fin de que sea confiable para la estimación de la UPC y se supere el rezago existente en los valores.

Para la Corte Constitucional, el plazo exigido, distinto a la prórroga pedida para máximo el 19 de diciembre, resulta suficiente. De hecho, para la Sala, las órdenes sobre las que actualmente se decreta el incumplimiento no son novedosas, sino de vieja data desde comienzo de año.

“En consecuencia, no corresponden a mandatos recientes ni a una temática desconocida, sino a directrices emitidas de forma constante en el marco de un seguimiento permanente, lo que evidencia que se trata de una problemática recurrente frente a la cual la Corte ha intentado avanzar de manera progresiva y no, de manera sorpresiva”, se lee.

La Corte recordó que el incumplimiento del Ministerio de Salud derivando en el incidente de desacato contra el ministro Jaramillo, no es un “presunto incumplimiento” como lo quiso plantear la cartera de salud, en cambio se trata de un INCUMPLIMIENTO GENERAL -así en mayúsculas lo resaltó el alto tribunal-.

