Detienen a tres personas en un amplio operativo policial en el suroeste de Sídney

La Policía australiana desplegó este jueves un amplio operativo en el suroeste de Sídney y detuvo al menos a tres personas, informaron medios locales, mientras que las autoridades indicaron que la intervención estaba relacionada con “la presunta planificación de un acto violento”.

La Policía de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, confirmó el operativo en el barrio de Liverpool en un comunicado y aseguró que no existe un riesgo en curso para la comunidad.

“El operativo policial en la calle George, en Liverpool, al suroeste de Sídney, ha concluido. La policía de Operaciones Tácticas respondió a la información recibida sobre la posible planificación de un acto violento”, señalaron las autoridades en el texto sin aportar más información.

Aunque las autoridades no indicaron si se habían producido las detenciones citadas por los medios, sí dijeron que “siete hombres colaboran con la policía en sus pesquisas”.

Las presuntas detenciones no se han vinculado por el momento con el ataque terrorista que tuvo lugar el domingo en la playa de Bondi, al este de Sídney. El barrio de Liverpool se encuentra a unos 5 kilómetros de Bonnyrigg, la zona donde residían los dos presuntos atacantes, ambos al sudoeste de la ciudad.

“Hasta el momento, la Policía no ha identificado ninguna conexión con la investigación policial actual sobre el atentado terrorista de Bondi”, señalaron las autoridades en el comunicado.

Según varios medios locales, el operativo contó con la participación de unidades tácticas equipadas con armas y vestimenta de tipo militar.

De acuerdo con esas informaciones, un vehículo todoterreno de la Policía habría embestido a un automóvil Hyundai blanco en el que viajaban tres personas, tras lo cual los agentes descendieron rápidamente del vehículo y redujeron a los ocupantes en plena vía pública, obligándolos a tumbarse en la acera.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la presencia de patrullas del escuadrón antidisturbios y a varios detenidos inmovilizados en el suelo, mientras se acordonaba la zona.

El despliegue obligó al cierre preventivo de negocios cercanos, incluido un centro médico, según los medios australianos.

