Otto Bula dice que el dinero para campañas salió del contrato Ocaña - Gamarra

Durante el juicio que se adelanta contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, el exsenador Otto Bula habló de la entrega de millonarios recursos económicos para las campañas políticas antes de la firma del contrato del otrosí para la construcción de la vía Ocaña – Gamarra.

Bula dijo que había un “compromiso” del Gobierno de la época con el contrato del otrosí porque supuestamente de este saldrían recursos para las campañas.

“Había una presión de decirle a Odebrecht que se necesita plata, entonces Odebrecht dice: ‘Yo necesito la seguridad de que se amarre ese otrosí'. Hay una reunión del señor Andrade, del señor Bernardo Elías, Martorelli y Correa, al siguiente día me llama Martorelli y me dice que nos reunamos en la oficina de él y me dice que necesita una empresa", dijo Bula.

El exsenador habló además de la exministra Cecilia Álvarez. Dijo que la Sociedad Portuaria (de propiedad de Gina Parody) quería comprar un terrero en Gamarra.

Señaló Bula que en dicha Sociedad, Álvarez tenía participación y su pareja sentimental, Parody, era la propietaria.

Dijo Bula que Álvarez tenía intereses particulares siendo funcionaria pública.