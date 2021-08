Salvador Arana está mintiendo: hija de fiscal asesinada por masacre de Chengue

Ketty Paternina, hija de la fiscal asesinada Yolanda Paternina, le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) no reducirle su esquema de seguridad, luego de que la entidad le notificara en decisión de primera instancia que le retirarían los dos escoltas y el vehículo con el que cuenta por una decisión discrecional.

Su equipo de abogados, perteneciente a la Comisión Colombiana de Juristas, anunció este miércoles que la resolución será impugnada.

Según Paternina, ha venido recibiendo nuevas amenazas a partir de la determinación adoptada, en la que solamente le dejan un chaleco antibalas y un celular. Aduce haber recibido llamadas en las que le exigen no ejercer más acciones legales para establecer quiénes ordenaron asesinar a su madre la fiscal Yolanda Paternina.

"Recibí una llamada telefónica donde me manifiestan que no siga más adelante preguntando ni saliendo ante los medios ni presionando lo de Salvador Arana porque me iban a asesinar", señaló Paternina.

Además, afirmó que en vista de que tiene aspiraciones políticas el debilitamiento de su esquema de seguridad es un limitante delicado.

Paternina además se refirió a la reciente matriz de aporte a la verdad de Salvador Arana ante la JEP, revelada por La W, en la que señala que no tiene ninguna información sobre el asesinato de la fiscal, quien investigaba los hechos ocurridos en la masacre de Chengue (2001, 27 muertos) a manos de las AUC.

De acuerdo con la víctima el material probatorio (por ejemplo, declaraciones de desmovilizados como alias "Pitirri") ha sugerido una presunta responsabilidad del exgobernador Salvador Arana en el homicidio, por lo cual considera que falta a la verdad por asegurar que no conoce absolutamente nada sobre el crimen.

"Salvador Arana está mintiendo porque él fue el que presionó y era el que convocaba las reuniones junto al exjefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo con los otros políticos para que asesinaran a mi mamá porque era una piedra en el zapato", indicó.

Según Paternina, tiene miedo de ser ultimada como ocurrió con su progenitora por orden de sus "enemigos".