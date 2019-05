Tribunal Superior de Antioquia definirá si avala testimonio contra Santiago Uribe

Durante la audiencia del juicio contra el ganadero Santiago Uribe, el juez segundo penal del circuito especializado de Antioquia no aceptó que se emita un concepto de un particular sobre la salud mental de Eunicio Pineda.

El señor Pineda es el testigo estrella de la Fiscalía, en este caso contra Santiago Uribe Vélez, por su presunta participación en la conformación de grupos paramilitares en Yarumal, Antioquia.

El juez consideró que someter a un nuevo peritaje, a Pineda Luján es revictimizarlo, y que además Medicina Legal fue muy claro en el dictamen que advierte que la condición mental de Eunicio, es estrés postraumático y no esquizofrenia que es lo que alega la defensa del ganadero Uribe.

La defensa de Santiago Uribe apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Antioquia y el juez tomó la decisión de suspender el juicio hasta cuando allá un fallo sobre ese recurso.

Santiago Uribe entregó su testimonio

El ganadero Uribe Vélez rindió declaración por quinta vez en este juicio: “yo soy inocente de los cargos que me han imputado, he dado la cara y me he sometido a la justicia”, sentenció.

“Nunca se dieron reuniones, de los doce apóstoles, en La Carolina… para mí esas reuniones no existieron” recalcó el señor Uribe Veléz al insistir en que tampoco conoció al mayor retirado Juan Carlso Meneses condenado por la muerte del conductor Camilo Barrientos, crimen cometido por el grupo paramilitar, los doce apóstoles.