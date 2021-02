Víctimas de las Farc presentan reparos a la imputación al secretariado por secuestro

La Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol) interpuso un recurso de reposición contra la determinación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que imputó por secuestro al secretariado de la guerrilla, solicitando modificaciones a la decisión adoptada por la Sala de Reconocimiento del tribunal.

Fevcol pide que el cubrimiento de la determinación no solamente se limite a ocho excomandantes de las Farc (de los cuales responderán siete) sino a todos los mandos de bloques y frentes (suman 222 guerrilleros según la federación).

Además pretenden que si aquellos excombatientes de la guerrilla imputados no aceptan plenamente su responsabilidad, sean investigados por la Fiscalía por presunta comisión del delito de fraude procesal.

Adicionalmente consideran que los excomandantes imputados por secuestro que ostentan posiciones políticas deben renunciar a ellas por cuestiones de "ética".

Por último solicitan a la Sala de Reconocimiento que el delito de secuestro con fines extorsivos sea enviado a la justicia ordinaria porque consideran que no puede enmarcarse dentro del delito político y no tuvo relación con el conflicto.

"...no era un delito orientado a financiar a las FARC sino un delito de venganza social cuya motivación primordial era expresar el resentimiento de los guerrilleros y el odio interior que profesaban, lo cual no tiene ninguna conexidad con el conflicto armado, es decir, no es un delito cometido por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado sino que obedece a perversiones subjetivas de singular sevicia”.