No es competencia del presidente instruir a la JEP: Magistrado Eduardo Cifuentes

El magistrado Eduardo Cifuentes le salió al paso a las declaraciones del presidente de la República Iván Duque quien consideró que la imputación al secretariado fue apenas un hecho necesario y pidió sanciones "valientes" para los excomandantes de las Farc.

Cifuentes pidió respeto por la autonomía del tribunal especial y señaló:

"No es competencia del presidente Ivan Duque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC. Las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP, son las que consagra la Constitución y la Ley. Si no fuera así no habría Estado de Derecho".

El presidente Duque también impulsó la propuesta que considera que los excomandantes de la guerrilla que están en el congreso e imputados por secuestro deben renunciar.