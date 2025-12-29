Una mujer murió en el Centro Comercial Santafé en circunstancias que son materia de investigación

Este lunes, 29 de diciembre, se conoció sobre la muerte de una mujer en el centro comercial Santafé. Según información preliminar, se trataría de un caso de suicidio de una mujer de 65 años de edad.

Una vez conocidos los hechos, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegó hasta el centro comercial en el norte de Bogotá para realizar el levantamiento del cuerpo correspondiente.

Por su parte, el establecimiento se pronunció a través de un comunicado lamentando los hechos.

“Desde el primer momento activamos los protocolos internos de atención y emergencia con el fin de acompañar y colaborar con las entidades pertinentes, que asumieron el control de la situación”.

Y agregaron: “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia y allegados a la persona fallecida. Acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración, y hacemos un llamado a la prudencia, la sensibilidad y la responsabilidad en el tratamiento de la información, en atención a la dignidad de la persona involucrada”.

