'Zeus' pide a la JEP incluir proceso en su contra por nexos con 'Don Diego'

El mayor (r) del Ejército Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido como ‘Zeus’, uno de los testigos clave de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para conocer la relación entre el Ejército y las Autodefensas, así como falsos positivos, le solicitó a la jurisdicción que reconsidere su decisión de no admitir la sentencia en su contra por nexos con el narcotraficante Diego León Montoya ‘Don Mario’.

Contrario a lo que los magistrados afirmaron en su decisión, señalando que ese vínculo no tuvo relación alguna con el conflicto y sólo persiguió fines de narcotráfico, Rodríguez Agudelo indicó que nunca incursionó en ese negocio criminal ni fue uno de sus fines y solamente entrenó grupos paramilitares en el norte del Valle para repeler a las Farc, así como al ejército del “capo” llamado ‘Los Machos’.

Incluso, manifestando que en operaciones recibieron apoyo de Autodefensas en el Magdalena Medio, efectivos del Ejército y aviones de la Fuerza Aérea.

“...en ningún momento mis intenciones fueron convertirme en narcotraficante, no me lucré económicamente con mi aporte a estos grupos, no me enriquecí, no he sido investido siquiera por delitos como enriquecimiento ilícito o lavado de activos”, señala un documento en poder de La W.

La sentencia contra ‘Zeus’ por nexos con el capo narcotraficante es la única que no fue aceptada por la JEP (de un total de 14 condenas).

Lea también: Exrepresentante Luis Fernando Almario iría a juicio en la JEP

Además, en la solicitud elevada al magistrado Alejandro Ramelli recuenta que desde 1997 (cuando era oficial del Ejército) estableció sus primeros contactos con jefes de grupos paramilitares como Alias ‘00’, quien lo presentó con Carlos Castaño y a partir de allí inició su trasegar en el que confiesa operaciones conjuntas, así como falsas bajas en combate.