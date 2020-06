Las claves para un consumo sostenible

Qué acciones podemos tomar para proteger el medio ambiente y los recursos del planeta se ha convertido en una interrogante común en nuestros tiempos. Y no es para menos, pues se trata de un tema vital para la supervivencia del ser humano.

Por esa, En Casa con La W conversó con expertos para aclarar, primero, a qué hacemos referencia cuando hablamos de “consumo sostenible”.

Carlos Trujillo, profesor de sostenibilidad y marketing en la Universidad de los Andes, explicó que el consumo sostenible, bajo la definición académica, tiene en cuenta aspectos ambientales, sociales y económicos, las tres dimensiones para el desarrollo sostenible.

Asimismo, resaltó que esas dimensiones del consumo sostenible pueden estar en lo que compramos, en cómo usamos lo que tenemos y en cómo desechamos lo que ya no necesitamos.

¿Cómo ser un consumidos sostenible?

* Determinar qué es necesario y qué no. Ese es el punto de partida, definir qué productos son necesarios para satisfacer la necesidad y no ir más allá.

* Uno de los factores que genera un consumo irresponsable es la obsolescencia programada, reemplazamos cosas antes de la cuenta. La calidad y la duración ayudan al consumo responsable

* Desde el lado ambiental, el consumidor debería hacer un cálculo de su huella de carbono. En internet se puede calcular. Con base en sus hábitos, le muestra su huella personal y en qué está desmedido. Es el primer autodiagnóstico.

* El medio de transporte cambia esa huella. La gente está limitada dependiendo dónde vive y a dónde va. Si vive cerca y es seguro, lo recomendable es caminar, bicicleta no algo que no use combustibles fósiles. Si la distancia no lo permite, hay que ver las posibilidades.

* Moverse hacia carros eléctrico o híbridos, si el presupuesto lo permite. Hay que personas que cambian de residencia para estar más cerca de sus trabajos.

A su turno, Wilderman García, de la Corporación Aire, explicó que con su programa buscan responsabilizar a las personas desde el consumo, el reciclaje y la conservación, “son elementos que den esperanza para dejar un legado a las futuras generaciones que también merecen tener lo que hoy escasamente estamos disfrutando”.

“En nuestras manos y desde nuestro propio entorno podemos generar un cambio. Si yo lo genero, puedo impactar a mi comunidad. Ser más consciente del consumo, eso es importante resaltar”, resaltó García.

¿Qué obstáculos tiene el consumo sostenible?

Julián Andrés Rozo, director de Amazonía Emprende, sostuvo que nos es suficiente tener la intención de querer ser un consumidor sostenible, pues existen limitantes que lo dificultan.

“Generar conciencia es importante, pero nos pasa a todos. Yo me tildo de ser ambientalista y todavía no logro comprar detergentes biodegradables porque pueden tener un precio superior a los tradicionales. No hace falta solo tener la intención, sino que hay limitantes para llevarlo a la acción. Ahí está la barrera de la sostenibilidad”, explicó.

En consecuencia, indicó que “el Estado como un todo, no solo en Colombia sino a nivel mundial, tiene puntos débiles. Una de las sugerencias de mejora es generar mayor aticulación entre las diferentes agendas”.

Por ejemplo, expuso que una de las propuestas consiste en que el sector público, como uno de los principales compradores, sea el primer comprador de productos sostenibles, no obstante, estos pueden tener un precio mayor en comparación de otros productos.

“Dese lo ambiental, se diría que el Estado compre estos productos, pero desde lo legal y de contratación se dice que el Estado debe asegurar la eficiencia en la gestión de recursos, comprar lo barato”, concluyó.