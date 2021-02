Abogada denuncia acoso sexual por parte de un motociclista en Montería

De acuerdo con lo establecido por la abogada Jessica Paola Torres, un hombre que movilizaba en una motocicleta se aproximó a ella y tocó con violencia sus partes íntimas cuando realizaba ejercicio al aire libre en la ciudad de Montería.

“Un hombre en una motocicleta bajó la velocidad, mete sus manos en mis partes íntimas, en mis glúteos hacia mi vagina y me manosea de una forma asquerosa. Entro en shock y comienzo a llorar, a pedir auxilio a todas las personas que estaban cerca y estaban observando dicha situación, a la cual ninguno hace nada”, narró la joven profesional a La W Radio.

La mujer indicó que esa no era la primera vez que el mismo sujeto se acercaba a ella, pues antes lo había hecho también de forma abusiva.

“Hacía dos semanas venía de regreso hacia mi casa de hacer ejercicio y el mismo sujeto se acerca y me pega una nalgada de una forma grotesca. Yo grito y le digo a mis amigas que este hombre me pegó y empezamos a gritarle de cuanta grosería, pues nos sentíamos impotentes al no poder hacer nada. No tenemos con qué defendernos ante un hombre asqueroso, depravado que se ha dedicado a vigilarme o a vigilarnos para hacer estos actos tan asquerosos”, manifestó la abogada.

“Hoy pudo ser esto, pero mañana no lo permita Dios puede ser una violación, puede ser un asesinato y miles de cosas más que a diario por miedo a denunciar pueden pasar a mayores. Entonces el llamado es a que no sintamos miedo, que no normalicemos este tipo de actos; esto es un acoso sexual, este hombre no puede seguir suelto haciendo lo que quiera”, agregó la mujer.

El hecho ocurrido el pasado 9 de febrero entre las calles 36 y 37 con Avenida Circunvalar de Montería, también generó rechazo por parte de la gestora social de esta ciudad, Antonella Vega, quien a través de su cuenta en Twitter expresó que “rechazo el abuso del que fue víctima Jessica Torres. Las mujeres y las niñas no debemos tener miedo de salir a las calles, Montería debe ser una ciudad segura donde podamos desarrollas nuestras actividades con tranquilidad y confianza”.

Ante el caso denunciado, las autoridades en Montería anunciaron una investigación para dar con el paradero del hombre que al parecer también ha acosado a otras mujeres de la capital cordobesa.

“En el marco de la estrategia nacional contra la violencia de género, se ordenó a la seccional de investigación criminal iniciar las pesquisas correspondientes que permitan identificar y lograr la judicialización del responsable”, se informó por parte de la Policía Metropolitana de Montería, en cabeza del coronel Wilson Montenegro.