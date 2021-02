Alcalde de Uré fue señalado de presuntamente trastear votos para su elección

En la audiencia de pruebas que se realizó el 9 de febrero en el marco del proceso de nulidad electoral en contra del actual alcalde de San José de Uré, Córdoba, Custodio Acosta, uno de los testigos presentó un vídeo en el que supuestamente se ve al mandatario (en ese entonces candidato), previo a las elecciones del 27 de octubre de 2019, sosteniendo una reunión con presuntos votantes de la capital antioqueña, personas que posteriormente, habrían sido trasladadas hasta el municipio del sur del departamento al parecer para sufragar.

En el vídeo, el entonces candidato habría manifestado que “vamos a hacerle seguimiento a un convenio que ya está firmado entre la Gobernación de Córdoba y la Gobernación de Antioquia, para la pavimentación de la vía Uré-Tarazá”.

Además, habría sostenido que “el 10 de octubre vamos a entregar 168 solares para beneficio de nuestra población, no es promesa de campaña; es realidad y es un hecho”.

Frente a lo indicado, el testigo antes referenciado estableció que “en el día de las elecciones empezaron a llegar carros y buses con personas cargadas de Medellín, dispuestas a votar por el señor, no solo dispuestas a votar sino también para que le dieran el lote que le habían ofrecido en campaña. Esas personas no votan en Uré, no viven en Uré; cruzando las bases de datos se demuestra claramente que esa gente vive en Medellín, de modo que fueron traídos a votar de manera fraudulenta”.

Entre tanto, el abogado de la parte demandante, Rafael Moreno, señaló que “en el caso de San José de Uré encontramos cantidad de ciudadanos que reciben programas asistenciales en municipios distintos a San José de Uré tales como Puerto Libertador, Montelíbano, Tarazá y de Medellín”.

Cortesía.

Sobre la prueba relacionada con el vídeo, el abogado anotó que “el vídeo de por sí ya muestra un hecho insólito, cómo así que una campaña electoral se hace precisamente, con electores residentes en otro municipio; de por sí se infiere a algo indebido”.

Contra el alcalde de Uré también se adelanta otro proceso que estaría relacionado con un supuesto fraude electoral en una mesa de la zona rural donde según la manifestación del testigo se habría manipulado de manera irregular el E-14.

Ante los duros señalamientos, este medio consultó con el abogado del alcalde, Rodrigo Molina, quien por su parte sostiene que los demandantes no habrían demostrado contundencia probatoria “por la inconduncencia impertinencia, e inutilidad probatoria”.

Al tiempo dijo que “la audiencia de pruebas trató parte probatoria, sin que los demandantes demostraran que sus pretensiones estaban edificadas en hechos reales, la mayor parte son solo suposiciones”.

“El vídeo en ninguna parte muestra una reunión en Medellín. Sobre esa prueba debo decir que es extemporánea pues debió allegarse con la demanda”, agregó el abogado Molina.

El proceso ahora continúa con los alegatos de conclusión para los cuales los abogados tienen 10 días para presentarlos.