Abren proceso disciplinario contra policía en Cúcuta por uso de la fuerza

La Policía Metropolitana de Cúcuta, abrió un proceso disciplinario contra un uniformado por presunto uso desmedido de la fuerza, luego que se hiciera viral un video a través de las redes sociales, donde se observa un procedimiento policial en el barrio Tasajero de Cúcuta.

#NoticiaW | Abren proceso disciplinario a policía en Cúcuta, por uso de la fuerza contra un padre de familia >> https://t.co/tbm3iWedfe pic.twitter.com/lVX4Af9riI — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 10, 2020

La W estableció contacto con Daniel Mauricio Contreras, la persona afectada quien aseguró “eso ocurrió el lunes 8 de junio, mi hijo tenía más de tres meses y medio sin salir, llegué de trabajar y decidí sacarlo a la cancha porque estaba sola, no me fijé de hora, ni resolución, cuando estaba en la cancha no tenía ni cinco minutos y llegaron los policías para decirme que nos fuéramos, le dije que me regalara cinco minutos más porque había acabado de llegar”.

“Hubo un cruce de palabras, en ese momento agarré a mi hijo y ya me dirigía a mi casa, pero él salió corriendo y me agarró por detrás, esto es todo lo que no se vio en el video. En ese momento él pide apoyo y llegan cinco motos, casi 15 agentes de policía a atrapar a no sé quién, ni que yo fuera un delincuente, para mi sí hubo un uso excesivo de la fuerza”.

Además, añadió “reconozco que no llevaba mi tapabocas en ese momento, no estoy en contra de la policía, no quiero algo malo para el uniformado porque ellos nos cuidan”. Señaló

La policía impuso un comparendo al ciudadano, por infringir el decreto 153 en su artículo 5, incumplimiento al pico y cédula, según la autoridad esta persona ya había sido amonestado por la misma infracción.