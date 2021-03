Adulta mayor se quedó con las ganas de vacunarse, la Registraduría la declaró fallecida

Francia Helena Hernández Acendra de 75 años se sorprendió cuando al llegar a vacunarse, la Nueva EPS le notificó que no se encontraba activa en el sistema, pues, la Registraduría notificó que el 1 de marzo había muerto.

Esta declaratoria no solo la aleja de recibir la vacuna contra la COVID-19 sino que además afecta otras actividades de su rutina diaria, como el cobro de su pensión y las citas médicas que tiene programadas en los próximos meses. Mónica Patricia Melo, hija de la adulta mayor, no sabe si reír o llorar, dado que le parece de muy mal gusto lo que ocurre con su madre.

“Mi mamá estaba preocupada por la demora de la llamada de su EPS para recibir la vacuna por eso me acerqué hasta las oficinas, pero la enfermera que me atendió no me avisó nada, sólo me pidieron que la llevara y así lo hice. Cuando llegamos yo sí noté al médico raro y enseguida se nos acercó un policía”, manifestó Melo.



Documento entregado a la familia de Francia Helena Hernández.

Para Mónica todo parecía normal, creyó que se trataban de validaciones de rigor, pero para su sorpresa cuando es llamada a otra sala, un profesional de la salud le comunicó que Francia Helena no podía ser inmunizada y la razón era increíble para ella: “me dijeron que los datos que aparecían en la cédula era de una persona que murió”.

“¿Y si mi mamá falleció, entonces quién es la que está ahí sentada?”, contestó asombrada Melo Hernández, quien exige respuestas de la Registraduría y de la entidad prestadora de salud, ya que, debieron informarle del reporte sin tener necesidad de movilizar a la anciana.

Francia Helena, aún en estado de shock, espera que se resuelva la situación, no quiere que pase un día más sin recibir la vacuna, teme que el virus acabe con sus esperanzas de vivir.

Los errores en las bases de datos se han convertido en recurrentes durante los últimos días, a nivel departamental 380 adultos fueron reportados como vivos pero están muertos.