Aislamiento tiene sin comida a vendedores de lotería en Boyacá que piden ayuda

Fernando Rojas es uno de los más de 120 vendedores de lotería que por estos días sufren la falta de abastecimiento alimentario para ellos y sus familias en municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso.

El señor Rojas, vende lotería desde hace 26 años, dice no tienen cómo llevar el sustento a su hogar integrado por su papá, mamá, un hermano, su esposa e hija. “Hemos visto qué en las alacenas En dónde pues metemos nuestros mercados ya están vacías ya no tenemos mercados en nuestros hogares; nosotros vivimos el día a día, o sea compramos el jabón cuando lo necesitamos. No pedimos mucho, así sea arroz con eso nos conformamos”.

Reconoce le da miedo como a todas las personas llegar a infectarse y más si eso termina en la muerte de él o algunos de sus familiares. “La realidad es si no nos morimos por el virus, pues nos morimos de hambre, y preferiblemente me arriesgo a salir a buscar al menos para llevar un pan a la boca de mi familia”.

Dice que los loteros de las tres ciudades están apelando al lado bueno del gerente de la Lotería de Boyacá, Héctor Chaparro y al gobernador Ramiro Barragán para pedir auxilios para los vendedores de lotería.