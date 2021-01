Aíslan a 21 personas de una misma familia por sospechas de COVID-19 en Santa Marta

La Secretaría de Salud de Santa Marta informó sobre el cerco epidemiológico que realiza en un conglomerado familiar de 21 personas tras la alerta emitida por el personero de la ciudad, Edward Orozco, quien indicó que una persona habría fallecido por COVID-19 y que sus allegados podrían estar infectados.

De inmediato, la Sala de Análisis del Riesgo (SAR) y profesionales del programa ‘Santa Marta es Salud y Vida’ los ubicaron en la Localidad 2, iniciando la investigación de campo, confirmando que efectivamente el 17 de este mes sí hubo un fallecimiento; sin embargo, la víctima no fue llevada a un centro asistencial y sus síntomas fueron tratados en casa, con medicamentos recetados por un médico cercano a la familia.

“Ante el cuadro clínico del paciente, la familia decidió tomarle una prueba de manera particular, cuyo resultado, a la fecha de su fallecimiento no está reportada en la base de datos del Instituto Nacional de Salud (INS), por lo tanto, no se detectó como caso positivo en los reportes diarios”, dice el comunicado de la autoridad sanitaria local.

Una vez inicia la atención y la toma de pruebas al grupo familiar, 3 de ellos fueron positivos SARS- CoV-2 en las pruebas de anticuerpos. Por lo tanto, todos deben permanecer aislados hasta que llegan los 21 resultados confirmatorios.