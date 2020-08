Alcalde cuestiona reducción de los recursos de regalías para Montería en un 90%

Como una tragedia calificó el alcalde de la ciudad de Montería, Carlos Ordosgoitia, la ostensible reducción en un 90% de los recursos de regalías que recibiría la capital cordobesa, luego de la redistribución de estos dineros que ahora beneficiarían a más de mil municipios en el país que registran altos indicadores de pobreza.

El alcalde hizo un llamado al presidente Iván Duque para que se pueda estudiar el caso de Montería, teniendo en cuenta que fue una de las zonas más afectadas con la reforma en el sistema.

“Montería pasa de 83.000 millones de pesos a $8.300 millones de regalías, una verdadera tragedia para un municipio con una deuda social enorme, sobre todo en zona rural; con necesidades de acueductos rurales, vivienda, acceso a educación”, precisó el mandatario municipal a través de su cuenta en Twitter.

“¿Cómo mejorar los indicadores de pobreza si nos recortan los recursos? Presidente Iván Duque, le pedimos redefinir el Sistema de Regalías para que como Montería, salden la deuda social que arrastra y que se hizo más evidente en la pandemia por coronavirus”, agregó el alcalde.

Congresistas como David Barguil, del Partido Conservador, también reprocharon la redistribución al precisar que “¡No podemos perpetuar este sistema perverso! De una vigencia a otra, los recursos no se pueden reducir en más del 50%, con excepción que a la Nación se le reduzcan más del 50%. ¿Cómo es posible que no conservemos un mínimo de recursos para lograr la continuidad de políticas públicas exitosas? Este país se vuelve inviable si no corregimos esta situación”.

Por su parte, el representante a la Cámara por Córdoba, Wadith Manzur, también del Partido Conservador, dijo que la nueva distribución de los recursos es un triunfo para las regiones.

“Logramos aprobar en la Cámara de Representantes de Colombia la nueva reforma a las regalías del país. El resultado es maravilloso, es un avance real hacia la descentralización, un triunfo de las regiones. Córdoba sin duda es un gran ganador”, señaló el representante.