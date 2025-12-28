La playa más cercana a Bogotá está a 5 horas: ¿cuál es? Así puede llegar en carro o moto

La Playa Blanca de la Laguna de Tota, ubicada en el departamento de Boyacá, es considerada por muchos viajeros como la “playa” más cercana a Bogotá, aunque no tenga un mar. Desde Bogotá, el trayecto es de alrededor de 200 kilómetros, lo que representa entre cuatro y cinco horas de viaje en carro o moto sin tener en cuenta que tanto trancón puede haber o en que condiciones estén las vías.

Este lugar es el lago natural más grande de Colombia y uno de los más altos del mundo, con una altura de 3,000 kilómetros sobre el nivel del mar.

El atractivo del lugar es Playa Blanca, una franja de arena clara cerca de los destinos turísticos más visitados de Boyacá, por su apariencia y por su extensión se le suele comparar con una playa tradicional, aunque su entorno sea muy diferente.

En comparación con las costas colombianas, en la Laguna de Tota no hay oleaje ni clima cálido, las temperaturas suelen ser más bien frías incluso cuando hay días soleados. Aun así, sigue siendo una opción ideal para tener un plan tranquilo, con paisajes montañosos y sin tener que resistir jornadas enormes de viaje en tierra o un costoso tiquete aéreo.

Para ir a la Laguna de Tota desde Bogotá hay que tomar la vía hacia Tunja y Sogamoso, y desde allí ir hasta el municipio de Tota, las carreteras se encuentran en un estado decente, pero de todas maneras es necesario ser cuidadoso si hay lluvias y/o congestiones, sobre todo en temporada alta como diciembre o en puentes festivos.

También cabe añadir que en la zona se pueden acceder a caminatas ecológicas, su gastronomía local e incluso recorridos en lancha.

Por otra parte, el recorrido desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de Tota cuenta con 3 peajes, por lo que se recomienda tener listo dinero en efectivo o saldo en ColPass para pasar, sin inconvenientes.

